2021 İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610555
105610555 | İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 105610555 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 110+3 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 342,22657
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 411,20243
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 152015
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105610555
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 342,22657
Tavan Puan: 411,20243
Başarı Sıralaması: 152015
Kontenjan 2020 – 2021 : 110+3
Yerleşen 2020 – 2021: 113
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,93753
Tavan Puan: 364,05651
Başarı Sıralaması: 156618
Kontenjan 2019: 110+3
Yerleşen 2019: 113
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 305,12633
Tavan Puan: 364,83021
Başarı Sıralaması : 171000
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,62533
Tavan Puan: 364,00085
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 118949
Kontenjan 2017 : 120+3
Yerleşen 2017 : 123
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.