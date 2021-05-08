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2021 İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610555

105610555 | İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610555

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi   İktisat Fakültesi   İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 105610555 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 110+3 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 342,22657

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 411,20243

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 152015

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105610555   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 342,22657

Tavan Puan: 411,20243

Başarı Sıralaması: 152015

Kontenjan 2020 – 2021 : 110+3

Yerleşen 2020 – 2021: 113

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,93753

Tavan Puan: 364,05651

Başarı Sıralaması:  156618

Kontenjan 2019:  110+3

Yerleşen 2019: 113

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 305,12633

Tavan Puan: 364,83021

Başarı Sıralaması :  171000

Kontenjan 2018 :  120+3

Yerleşen 2018 : 123

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,62533

Tavan Puan: 364,00085

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  118949

Kontenjan 2017 :  120+3

Yerleşen 2017 : 123

taban-puan.jpg

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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