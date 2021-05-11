2021 İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105611253
105611253 | İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 105611253 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UE-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Kamu Yönetimi Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında Kamu Yönetimi Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 225,08411
İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 343,83372
İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 814530
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105611253
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: UE-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan
Taban Puan: 225,08411
Tavan Puan: 343,83372
Başarı Sıralaması: 814530
Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3
Yerleşen 2020 – 2021: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 353,46999
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 150+4
Yerleşen 2019: 115
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 318,49596
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 150+4
Yerleşen 2018 : 146
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,55366
Tavan Puan: 381,03202
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 462690
Kontenjan 2017 : 150+4
Yerleşen 2017 : 154
İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.