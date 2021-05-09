2021 İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610961

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü tercih kod numarası 105610961 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Klasik Arkeoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Klasik Arkeoloji Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Klasik Arkeoloji Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü Taban Puanı: 279,52336

İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü Tavan Puan: 410,59295

İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 389716

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105610961

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 279,52336

Tavan Puan: 410,59295

Başarı Sıralaması: 389716

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,49944

Tavan Puan: 345,07786

Başarı Sıralaması: 419301

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 242,09435

Tavan Puan: 304,13760

Başarı Sıralaması : 514000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,51435

Tavan Puan: 431,11571

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 271200

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.