2021 İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 105690660

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105690660 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 305,88275

İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 390,53091

İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 267907

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105690660

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 305,88275

Tavan Puan: 390,53091

Başarı Sıralaması: 267907

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,45473

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 241376

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,7445

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 246000

Kontenjan 2018 : 72+2

Yerleşen 2018 : 74

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,20822

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 162800

Kontenjan 2017 : 70+2

Yerleşen 2017 : 72

İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.