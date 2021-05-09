2021 İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 105690660
105690660 | İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105690660 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 305,88275
İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 390,53091
İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 267907
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105690660
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 305,88275
Tavan Puan: 390,53091
Başarı Sıralaması: 267907
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 298,45473
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 241376
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 284,7445
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 246000
Kontenjan 2018 : 72+2
Yerleşen 2018 : 74
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 302,20822
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 162800
Kontenjan 2017 : 70+2
Yerleşen 2017 : 72
İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.