2021 İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 105610988

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü tercih kod numarası 105610988 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Taban Puanı: 261,93358

İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Tavan Puan: 338,98571

İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 496664

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105610988

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 261,93358

Tavan Puan: 338,98571

Başarı Sıralaması: 496664

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,02278

Tavan Puan: 323,91981

Başarı Sıralaması: 520149

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 227,39939

Tavan Puan: 314,10037

Başarı Sıralaması : 654000

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,19572

Tavan Puan: 285,38039

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 344606

Kontenjan 2017 : 45+2

Yerleşen 2017 : 47

İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.