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2021 İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 105611323

105611323 | İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 105611323

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi   Siyasal Bilgiler Fakültesi   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 105611323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 370,63696

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 421,91332

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 86678

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105611323   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 370,63696

Tavan Puan: 421,91332

Başarı Sıralaması: 86678

Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3

Yerleşen 2020 – 2021: 123

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,98698

Tavan Puan: 392,28591

Başarı Sıralaması:  79604

Kontenjan 2019:  120+3

Yerleşen 2019: 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 346,63925

Tavan Puan: 398,81155

Başarı Sıralaması :  76700

Kontenjan 2018 :  120+3

Yerleşen 2018 : 123

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 392,86995

Tavan Puan: 413,85621

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  45905

Kontenjan 2017 :  120+3

Yerleşen 2017 : 123

taban-puan.jpg

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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