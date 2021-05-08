2021 İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 105611323
105611323 | İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 105611323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 370,63696
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 421,91332
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 86678
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105611323
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 370,63696
Tavan Puan: 421,91332
Başarı Sıralaması: 86678
Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3
Yerleşen 2020 – 2021: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,98698
Tavan Puan: 392,28591
Başarı Sıralaması: 79604
Kontenjan 2019: 120+3
Yerleşen 2019: 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 346,63925
Tavan Puan: 398,81155
Başarı Sıralaması : 76700
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 392,86995
Tavan Puan: 413,85621
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 45905
Kontenjan 2017 : 120+3
Yerleşen 2017 : 123
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.