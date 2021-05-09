2021 İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105611465

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü tercih kod numarası 105611465 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Taban Puanı: 267,45273

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Tavan Puan: 339,61494

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 460600

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105611465

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 267,45273

Tavan Puan: 339,61494

Başarı Sıralaması: 460600

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,42973

Tavan Puan: 438,53727

Başarı Sıralaması: 477460

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 229,0304

Tavan Puan: 311,46687

Başarı Sıralaması : 639000

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,00993

Tavan Puan: 296,39940

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 357448

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.