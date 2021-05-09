2021 İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105611465
105611465 | İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü tercih kod numarası 105611465 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Taban Puanı: 267,45273
İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Tavan Puan: 339,61494
İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 460600
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105611465
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 267,45273
Tavan Puan: 339,61494
Başarı Sıralaması: 460600
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,42973
Tavan Puan: 438,53727
Başarı Sıralaması: 477460
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 229,0304
Tavan Puan: 311,46687
Başarı Sıralaması : 639000
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,00993
Tavan Puan: 296,39940
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 357448
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.