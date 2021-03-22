2021 İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105610634 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 280+7 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik Bölümüne Tıp Bölümüne 287 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 530,08649

İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 540,98268

İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 2817

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105610634

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: İstanbul Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 530,08649

Tavan Puan: 540,98268

Başarı Sıralaması: 2817

Kontenjan 2020 – 2021 : 280+7

Yerleşen 2020 – 2021: 287

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 519,04441

Tavan Puan: 539,27803

Başarı Sıralaması: 2609

Kontenjan 2019: 300+8

Yerleşen 2019: 308

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 514,9239

Tavan Puan: 550,74385

Başarı Sıralaması : 2880

Kontenjan 2018 : 310+8

Yerleşen 2018 : 318

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 504,29493

Tavan Puan: 522,93137

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 2547

Kontenjan 2017 : 310+8

Yerleşen 2017 : 318

İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.