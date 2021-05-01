2021 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 206210519
206210519 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 206210519 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi , Vakıf , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 357,87467
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 376,92292
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 148006
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206210519
ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 357,87467
Tavan Puan: 376,92292
Başarı Sıralaması: 148006
Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0
Yerleşen 2020 – 2021: 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 322,87834
Tavan Puan: 331,81013
Başarı Sıralaması: 147566
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 320,60344
Tavan Puan: 351,03804
Başarı Sıralaması : 126000
Kontenjan 2018 : 4+0
Yerleşen 2018 : 4
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 343,07659
Tavan Puan: 350,64388
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 95712
Kontenjan 2017 : 2+0
Yerleşen 2017 : 2
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.