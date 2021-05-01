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2021 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 206210519

206210519 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 206210519

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 206210519 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi , Vakıf , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 357,87467

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 376,92292

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 148006

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206210519   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 357,87467

Tavan Puan: 376,92292

Başarı Sıralaması: 148006

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,87834

Tavan Puan: 331,81013

Başarı Sıralaması:  147566

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 320,60344

Tavan Puan: 351,03804

Başarı Sıralaması :  126000

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,07659

Tavan Puan: 350,64388

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  95712

Kontenjan 2017 :  2+0

Yerleşen 2017 : 2

taban-puan.jpg

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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