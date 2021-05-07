2021 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206210634
206210634 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 206210634 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 18+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 416,02371
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 422,60458
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 20045
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206210634
ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 416,02371
Tavan Puan: 422,60458
Başarı Sıralaması: 20045
Kontenjan 2020 – 2021 : 18+0
Yerleşen 2020 – 2021: 18
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 403,13018
Tavan Puan: 409,44338
Başarı Sıralaması: 23120
Kontenjan 2019: 12+0
Yerleşen 2019: 12
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 389,98375
Tavan Puan: 394,92700
Başarı Sıralaması : 25200
Kontenjan 2018 : 10+0
Yerleşen 2018 : 10
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 423,64121
Tavan Puan: 428,89816
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 19140
Kontenjan 2017 : 8+0
Yerleşen 2017 : 8
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.