2021 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206210634

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 206210634 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 18+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 416,02371

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 422,60458

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 20045

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206210634

ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 416,02371

Tavan Puan: 422,60458

Başarı Sıralaması: 20045

Kontenjan 2020 – 2021 : 18+0

Yerleşen 2020 – 2021: 18

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 403,13018

Tavan Puan: 409,44338

Başarı Sıralaması: 23120

Kontenjan 2019: 12+0

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 389,98375

Tavan Puan: 394,92700

Başarı Sıralaması : 25200

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 423,64121

Tavan Puan: 428,89816

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 19140

Kontenjan 2017 : 8+0

Yerleşen 2017 : 8

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.