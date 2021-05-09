2021 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206210961
206210961 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 206210961 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 293,93748
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 307,06744
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 318268
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206210961
ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 293,93748
Tavan Puan: 307,06744
Başarı Sıralaması: 318268
Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0
Yerleşen 2020 – 2021: 7
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,58359
Tavan Puan: 297,61278
Başarı Sıralaması: 279470
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 271,37528
Tavan Puan: 297,65464
Başarı Sıralaması : 310000
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 293,76486
Tavan Puan: 301,71317
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 181485
Kontenjan 2017 : 4+0
Yerleşen 2017 : 4
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.