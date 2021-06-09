2021 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206250572

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Bölümü tercih kod numarası 206250572 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi , Vakıf , Odyometri Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyometri Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Odyometri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Puanı: 282,07626

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Bölümü Başarı Sıralaması: 609520

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206250572

ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 282,07626

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 609520

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,88592

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 623426

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: Doldu-6