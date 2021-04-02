2021 İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 208450696 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstinye Üniversitesi , Vakıf , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 327,26921

İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 345,49638

İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 196100

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208450696

ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 327,26921

Tavan Puan: 345,49638

Başarı Sıralaması: 196100

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,39247

Tavan Puan: 362,89436

Başarı Sıralaması: 163244

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 324,97681

Tavan Puan: 343,65724

Başarı Sıralaması : 120000

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.