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2021 İzmir Bakırçay Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112910030

112910030 | İzmir Bakırçay Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Bakırçay Üniversitesi Menemen Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İzmir Bakırçay Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112910030

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Bakırçay Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Bakırçay Üniversitesi     Menemen Meslek Yüksekokulu   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü tercih kod numarası 112910030 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Bakırçay Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Bakırçay Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Bakırçay Üniversitesi   , Devlet , Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü , Menemen Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü Taban Puanı: 280,89778

İzmir Bakırçay Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü Tavan Puan: ---

İzmir Bakırçay Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü Başarı Sıralaması: 619347

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112910030   

ÜNİVERSİTE: İzmir Bakırçay Üniversitesi  

FAKÜLTE: Menemen Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 280,89778

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 619347

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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