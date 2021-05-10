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2021 İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111110089

111110089 | İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111110089

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 111110089 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Demokrasi Üniversitesi , Devlet , Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 256,55551

İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Tavan Puan: 339,75256

İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 534228

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111110089   

ÜNİVERSİTE: İzmir Demokrasi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,55551

Tavan Puan: 339,75256

Başarı Sıralaması: 534228

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,08752

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  580426

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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