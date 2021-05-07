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2021 İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111110062

111110062 | İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111110062

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 111110062 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Demokrasi Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 426,28412

İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 476,55793

İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 13981

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111110062   

ÜNİVERSİTE: İzmir Demokrasi Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 426,28412

Tavan Puan: 476,55793

Başarı Sıralaması: 13981

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: 103

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 404,85674

Tavan Puan: 415,97632

Başarı Sıralaması:  21696

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 390,48697

Tavan Puan: 402,93370

Başarı Sıralaması :  24800

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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