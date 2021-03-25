2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203511374 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Biyomedikal Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 446,66181

İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 466,80155

İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 57455

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203511374

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 446,66181

Tavan Puan: 466,80155

Başarı Sıralaması: 57455

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 420,11559

Tavan Puan: 441,35711

Başarı Sıralaması: 49708

Kontenjan 2019: 2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 401,55931

Tavan Puan: 418,16892

Başarı Sıralaması : 51200

Kontenjan 2018 : 3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,29504

Tavan Puan: 398,20407

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 60882

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.