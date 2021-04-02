2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203510888 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 379,21224

İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 451,39405

İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 121580

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203510888

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 379,21224

Tavan Puan: 451,39405

Başarı Sıralaması: 121580

Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0

Yerleşen 2020 – 2021: 42

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,43532

Tavan Puan: 428,00020

Başarı Sıralaması: 112109

Kontenjan 2019: 32+0

Yerleşen 2019: 32

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 374,85676

Tavan Puan: 391,02075

Başarı Sıralaması : 70200

Kontenjan 2018 : 8+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,07973

Tavan Puan: 395,81406

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 82655

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.