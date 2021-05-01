2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203511532
203511532 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 203511532 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Fizik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Fizik Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 371,0154
İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizik Bölümü Tavan Puan: 422,34391
İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 131221
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203511532
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 371,0154
Tavan Puan: 422,34391
Başarı Sıralaması: 131221
Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0
Yerleşen 2020 – 2021: 2
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 324,4173
Tavan Puan: 338,79981
Başarı Sıralaması: 145259
Kontenjan 2019: 2+0
Yerleşen 2019: 2
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 263,07959
Tavan Puan: 273,51178
Başarı Sıralaması : 244000
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228,12296
Tavan Puan: 271,02678
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 292661
Kontenjan 2017 : 10+0
Yerleşen 2017 : 10
İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.