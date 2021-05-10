2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203510173

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 203510173 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 40+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 248,78866

İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 285,67258

İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 593331

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203510173

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,78866

Tavan Puan: 285,67258

Başarı Sıralaması: 593331

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+0

Yerleşen 2020 – 2021: 40

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,21146

Tavan Puan: 281,79332

Başarı Sıralaması: 707773

Kontenjan 2019: 45+0

Yerleşen 2019: 45

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 228,57109

Tavan Puan: 299,25001

Başarı Sıralaması : 644000

Kontenjan 2018 : 46+0

Yerleşen 2018 : 46

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,32335

Tavan Puan: 309,77617

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 332910

Kontenjan 2017 : 44+0

Yerleşen 2017 : 44

İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.