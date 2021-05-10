2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203510173
203510173 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 203510173 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 40+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 248,78866
İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 285,67258
İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 593331
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203510173
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 248,78866
Tavan Puan: 285,67258
Başarı Sıralaması: 593331
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+0
Yerleşen 2020 – 2021: 40
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,21146
Tavan Puan: 281,79332
Başarı Sıralaması: 707773
Kontenjan 2019: 45+0
Yerleşen 2019: 45
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 228,57109
Tavan Puan: 299,25001
Başarı Sıralaması : 644000
Kontenjan 2018 : 46+0
Yerleşen 2018 : 46
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,32335
Tavan Puan: 309,77617
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 332910
Kontenjan 2017 : 44+0
Yerleşen 2017 : 44
İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.