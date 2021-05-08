2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203510825

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe ve Denetim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü tercih kod numarası 203510825 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Muhasebe ve Denetim Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Denetim Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Denetim Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü Taban Puanı: 375,93697

İzmir Ekonomi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü Tavan Puan: 377,22323

İzmir Ekonomi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü Başarı Sıralaması: 75979

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203510825

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 375,93697

Tavan Puan: 377,22323

Başarı Sıralaması: 75979

Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0

Yerleşen 2020 – 2021: 2

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,67036

Tavan Puan: 358,35126

Başarı Sıralaması: 85606

Kontenjan 2019: 2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 302,71937

Tavan Puan: 352,28975

Başarı Sıralaması : 178000

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,70764

Tavan Puan: 358,66710

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 123787

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

İzmir Ekonomi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.