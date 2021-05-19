2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 203510852

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü tercih kod numarası 203510852 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Sinema ve Dijital Medya Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Dijital Medya Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında Sinema ve Dijital Medya Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü Taban Puanı: 231,11143

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü Tavan Puan: 366,02851

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü Başarı Sıralaması: 644114

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203510852

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 231,11143

Tavan Puan: 366,02851

Başarı Sıralaması: 644114

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0

Yerleşen 2020 – 2021: 25

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 401,39827

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 30+0

Yerleşen 2019: 24

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 321,42219

Tavan Puan: 383,19344

Başarı Sıralaması : 131000

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,98682

Tavan Puan: 359,96267

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 333432

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.