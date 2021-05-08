2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203510613
203510613 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 203510613 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Sosyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 19+0 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 19 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 317,63138
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 369,68455
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 225061
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203510613
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 317,63138
Tavan Puan: 369,68455
Başarı Sıralaması: 225061
Kontenjan 2020 – 2021 : 19+0
Yerleşen 2020 – 2021: 19
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,73311
Tavan Puan: 292,97724
Başarı Sıralaması: 333225
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 259,54425
Tavan Puan: 290,39686
Başarı Sıralaması : 380000
Kontenjan 2018 : 4+0
Yerleşen 2018 : 4
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 297,12489
Tavan Puan: 328,58898
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 229312
Kontenjan 2017 : 10+0
Yerleşen 2017 : 10
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.