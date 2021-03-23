2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 203511514 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 14+0 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 498,66946

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 512,78500

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 16556

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203511514

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 498,66946

Tavan Puan: 512,78500

Başarı Sıralaması: 16556

Kontenjan 2020 – 2021 : 14+0

Yerleşen 2020 – 2021: 14

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 477,55897

Tavan Puan: 488,43845

Başarı Sıralaması: 15416

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 471,44168

Tavan Puan: 489,74987

Başarı Sıralaması : 15000

Kontenjan 2018 : 15+0

Yerleşen 2018 : 15

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 454,18818

Tavan Puan: 471,23413

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 17110

Kontenjan 2017 : 20+0

Yerleşen 2017 : 20

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.