2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 203590170
203590170 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 203590170 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Yeni Medya ve İletişim Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Yeni Medya ve İletişim Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 412,01751
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Tavan Puan: 434,57031
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 7548
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203590170
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 412,01751
Tavan Puan: 434,57031
Başarı Sıralaması: 7548
Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0
Yerleşen 2020 – 2021: 4
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 431,18392
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 3795
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 410,61425
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 5690
Kontenjan 2018 : 4+0
Yerleşen 2018 : 4
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 439,87623
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 10346
Kontenjan 2017 : 4+0
Yerleşen 2017 : 4
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.