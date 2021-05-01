2021 İzmir Katip Çelebi Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105710024

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105710024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 160+4 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 164 kişi yerleşmiştir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 370,85762

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 443,16261

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 131414

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105710024

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 370,85762

Tavan Puan: 443,16261

Başarı Sıralaması: 131414

Kontenjan 2020 – 2021 : 160+4

Yerleşen 2020 – 2021: 164

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,56691

Tavan Puan: 370,54200

Başarı Sıralaması: 138896

Kontenjan 2019: 160+4

Yerleşen 2019: 164

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 307,12201

Tavan Puan: 399,39575

Başarı Sıralaması : 146000

Kontenjan 2018 : 160+4

Yerleşen 2018 : 164

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,21458

Tavan Puan: 369,09963

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 117504

Kontenjan 2017 : 160+4

Yerleşen 2017 : 164

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.