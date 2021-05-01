2021 İzmir Katip Çelebi Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105710024
105710024 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105710024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 160+4 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 164 kişi yerleşmiştir.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 370,85762
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 443,16261
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 131414
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105710024
ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 370,85762
Tavan Puan: 443,16261
Başarı Sıralaması: 131414
Kontenjan 2020 – 2021 : 160+4
Yerleşen 2020 – 2021: 164
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 328,56691
Tavan Puan: 370,54200
Başarı Sıralaması: 138896
Kontenjan 2019: 160+4
Yerleşen 2019: 164
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 307,12201
Tavan Puan: 399,39575
Başarı Sıralaması : 146000
Kontenjan 2018 : 160+4
Yerleşen 2018 : 164
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,21458
Tavan Puan: 369,09963
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 117504
Kontenjan 2017 : 160+4
Yerleşen 2017 : 164
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.