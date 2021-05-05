2021 İzmir Katip Çelebi Üni. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 105710078

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105710078 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , Devlet , Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 362,22885

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105710078

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 362,22885

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 59

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,3109

Tavan Puan: 312,35316

Başarı Sıralaması: 297317

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 257,31486

Tavan Puan: 308,39962

Başarı Sıralaması : 264000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,24318

Tavan Puan: 311,38879

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 187508

Kontenjan 2017 : 55+2

Yerleşen 2017 : 57

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.