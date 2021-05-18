2021 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105710193

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 105710193 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , Devlet , Medya ve İletişim Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Medya ve İletişim Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 322,77609

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Tavan Puan: 370,22910

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 130383

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105710193

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 322,77609

Tavan Puan: 370,22910

Başarı Sıralaması: 130383

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,67215

Tavan Puan: 354,06877

Başarı Sıralaması: 140131

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 318,61905

Tavan Puan: 344,81585

Başarı Sıralaması : 141000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,41803

Tavan Puan: 426,22959

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 138812

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.