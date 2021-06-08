2021 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208910046
208910046 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü tercih kod numarası 208910046 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu , Vakıf , Makine Bölümü , İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü Taban Puanı: 269,23539
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü Tavan Puan: ---
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 723959
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208910046
ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
FAKÜLTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 269,23539
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 723959
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,35996
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 812448
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: Doldu-5