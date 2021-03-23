2021 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105810068 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 495,96781
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 527,78774
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 18306
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105810068
ÜNİVERSİTE: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 495,96781
Tavan Puan: 527,78774
Başarı Sıralaması: 18306
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 464,29041
Tavan Puan: 517,77859
Başarı Sıralaması: 22043
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 447,00268
Tavan Puan: 492,28545
Başarı Sıralaması : 25700
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 425,88304
Tavan Puan: 463,41249
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 29806
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.