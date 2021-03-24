2021 Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)Vicdansızlığın bu kadarı! Hamile tilkiyi öldürüp direğe astılar2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2021 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

2021 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü   Fen Fakültesi   Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 105810032 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü , Devlet , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 456,24689

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 488,48432

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 49139

 

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105810032   

ÜNİVERSİTE: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 456,24689

Tavan Puan: 488,48432

Başarı Sıralaması: 49139

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 417,27625

Tavan Puan: 457,80103

Başarı Sıralaması:  51751

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 410,63532

Tavan Puan: 478,41887

Başarı Sıralaması :  45500

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,10829

Tavan Puan: 437,15459

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  44151

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT