2021 Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203711627

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü tercih kod numarası 203711627 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kadir Has Üniversitesi , Vakıf , Reklamcılık Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklamcılık Bölümü kontenjanı 28+0 kişidir. 2020 yılında Reklamcılık Bölümüne 28 kişi yerleşmiştir.

Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban Puanı: 251,34066

Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Tavan Puan: 454,45006

Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Başarı Sıralaması: 494455

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203711627

ÜNİVERSİTE: Kadir Has Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,34066

Tavan Puan: 454,45006

Başarı Sıralaması: 494455

Kontenjan 2020 – 2021 : 28+0

Yerleşen 2020 – 2021: 28

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,82725

Tavan Puan: 327,93938

Başarı Sıralaması: 522422

Kontenjan 2019: 11+0

Yerleşen 2019: 11

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 253,88327

Tavan Puan: 291,12951

Başarı Sıralaması : 544000

Kontenjan 2018 : 13+0

Yerleşen 2018 : 13

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,47662

Tavan Puan: 361,00314

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 396790

Kontenjan 2017 : 26+0

Yerleşen 2017 : 26

Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.