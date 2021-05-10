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2021 Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203710559

203710559 | Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203710559

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Kadir Has Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 203710559 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kadir Has Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 38+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 38 kişi yerleşmiştir.

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 237,14701

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 360,58909

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 692609

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203710559   

ÜNİVERSİTE: Kadir Has Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 237,14701

Tavan Puan: 360,58909

Başarı Sıralaması: 692609

Kontenjan 2020 – 2021 : 38+0

Yerleşen 2020 – 2021: 38

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,248

Tavan Puan: 285,65257

Başarı Sıralaması:  727153

Kontenjan 2019:  15+0

Yerleşen 2019: 15

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 210,19355

Tavan Puan: 269,58448

Başarı Sıralaması :  722000

Kontenjan 2018 :  15+0

Yerleşen 2018 : 15

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,01548

Tavan Puan: 326,38615

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  438388

Kontenjan 2017 :  25+0

Yerleşen 2017 : 25

taban-puan.jpg

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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