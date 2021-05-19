2021 Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203710762

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203710762 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kadir Has Üniversitesi , Vakıf , Yeni Medya (Fakülte) Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya (Fakülte) Bölümü kontenjanı 28+0 kişidir. 2020 yılında Yeni Medya (Fakülte) Bölümüne 28 kişi yerleşmiştir.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 256,51197

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 387,83849

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 458721

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203710762

ÜNİVERSİTE: Kadir Has Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,51197

Tavan Puan: 387,83849

Başarı Sıralaması: 458721

Kontenjan 2020 – 2021 : 28+0

Yerleşen 2020 – 2021: 28

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,71489

Tavan Puan: 302,36130

Başarı Sıralaması: 415107

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 267,48019

Tavan Puan: 289,60608

Başarı Sıralaması : 426000

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 280,00730

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 20+0

Yerleşen 2017 : 13

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.