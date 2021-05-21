2021 Kafkas Üni. İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 105990135
105990135 | Kafkas Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kars ilimizde yer alan Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tercih kod numarası 105990135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kafkas Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kafkas Üniversitesi , Devlet , İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Kafkas Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban Puanı: 290,01944
Kafkas Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Tavan Puan: 353,43734
Kafkas Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 49082
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105990135
ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kars
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 290,01944
Tavan Puan: 353,43734
Başarı Sıralaması: 49082
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,74421
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 48742
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 292,29933
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 39200
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,45433
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 36824
Kontenjan 2017 : 55+2
Yerleşen 2017 : 57
Kafkas Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.