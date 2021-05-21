2021 Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105910401

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 105910401 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi , Devlet , Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Arap Dili ve Edebiyatı Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 227,02264

Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 279,36808

Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 72157

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105910401

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 227,02264

Tavan Puan: 279,36808

Başarı Sıralaması: 72157

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 419,01443

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 13

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 355,35073

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 24

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,00006

Tavan Puan: 368,62918

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 50336

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.