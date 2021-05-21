2021 Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105910401
105910401 | Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kars ilimizde yer alan Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 105910401 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kafkas Üniversitesi , Devlet , Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Arap Dili ve Edebiyatı Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 227,02264
Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 279,36808
Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 72157
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105910401
ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kars
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 227,02264
Tavan Puan: 279,36808
Başarı Sıralaması: 72157
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 419,01443
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 13
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 355,35073
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 24
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,00006
Tavan Puan: 368,62918
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 50336
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.