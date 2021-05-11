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2021 Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105990131

105990131 | Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kars ilimizde yer alan Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105990131

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars  ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105990131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi , Devlet , Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 227,34619

Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 330,24153

Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 789396

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105990131   

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 227,34619

Tavan Puan: 330,24153

Başarı Sıralaması: 789396

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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