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2021 Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105910155

105910155 | Kafkas Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kars ilimizde yer alan Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105910155

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kafkas Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars  ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 105910155 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Kafkas Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 213,85072

Kafkas Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 336,10437

Kafkas Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 781691

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105910155   

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 213,85072

Tavan Puan: 336,10437

Başarı Sıralaması: 781691

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,35153

Tavan Puan: 373,23447

Başarı Sıralaması:  541496

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 253,85773

Tavan Puan: 314,71037

Başarı Sıralaması :  544000

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,28856

Tavan Puan: 452,64282

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  366233

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

taban-puan.jpg

Kafkas Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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