2021 Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105910216
105910216 | Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kars ilimizde yer alan Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 105910216 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kafkas Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Veterinerlik Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.
Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 348,80416
Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 408,67844
Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 160611
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105910216
ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Kars
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 348,80416
Tavan Puan: 408,67844
Başarı Sıralaması: 160611
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3
Yerleşen 2020 – 2021: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 303,72874
Tavan Puan: 372,82194
Başarı Sıralaması: 181282
Kontenjan 2019: 100+3
Yerleşen 2019: 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 285,63454
Tavan Puan: 310,27532
Başarı Sıralaması : 185000
Kontenjan 2018 : 105+3
Yerleşen 2018 : 108
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,77353
Tavan Puan: 321,00541
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 162792
Kontenjan 2017 : 105+3
Yerleşen 2017 : 108
Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.