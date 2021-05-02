2021 Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105910216

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 105910216 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Veterinerlik Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 348,80416

Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 408,67844

Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 160611

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105910216

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 348,80416

Tavan Puan: 408,67844

Başarı Sıralaması: 160611

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303,72874

Tavan Puan: 372,82194

Başarı Sıralaması: 181282

Kontenjan 2019: 100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 285,63454

Tavan Puan: 310,27532

Başarı Sıralaması : 185000

Kontenjan 2018 : 105+3

Yerleşen 2018 : 108

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,77353

Tavan Puan: 321,00541

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 162792

Kontenjan 2017 : 105+3

Yerleşen 2017 : 108

Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.