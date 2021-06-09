2021 Kahramanmaraş İstiklal Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112250733

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 112250733 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi , Devlet , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü , Elbistan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 10 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Tavan Puan: ---

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112250733

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

FAKÜLTE: Elbistan Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-18