2021 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112251052
112251052 | Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 112251052 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi , Devlet , İnşaat Teknolojisi Bölümü , Elbistan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 27 kişi yerleşmiştir.
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112251052
ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
FAKÜLTE: Elbistan Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kahramanmaraş
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 27
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 191,9409
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1685944
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: Doldu-31