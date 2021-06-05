2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban, Tavan Puan | 106051185

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 106051185 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 220,71918

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Tavan Puan: ---

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 1290924

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106051185

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 220,71918

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1290924

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,60447

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1257280

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31