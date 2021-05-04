2021 Bahçeşehir Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2005901632021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1076101342021 Uşak Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1098102142021 Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1062101682021 Başkent Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2006110552021 İstanbul Gelişim Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2027122852021 İstanbul Medipol Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2031110422021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1025100532021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1001101332021 İstanbul Gelişim Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202710562
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106010294

2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106010294

106010294 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106010294

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş  ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 106010294 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , Bitki Koruma Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Bitki Koruma Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 261,67423

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Tavan Puan: 337,32592

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 374561

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106010294   

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 261,67423

Tavan Puan: 337,32592

Başarı Sıralaması: 374561

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: 36

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,38707

Tavan Puan: 286,38331

Başarı Sıralaması:  384246

Kontenjan 2019:  35+1

Yerleşen 2019: 36

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 226,1285

Tavan Puan: 276,02501

Başarı Sıralaması :  404000

Kontenjan 2018 :  35+1

Yerleşen 2018 : 36

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,28444

Tavan Puan: 344,18574

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  271764

Kontenjan 2017 :  35+1

Yerleşen 2017 : 36

taban-puan.jpg

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT