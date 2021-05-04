2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106010294
106010294 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 106010294 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , Bitki Koruma Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Bitki Koruma Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 261,67423
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Tavan Puan: 337,32592
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 374561
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106010294
ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Kahramanmaraş
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 261,67423
Tavan Puan: 337,32592
Başarı Sıralaması: 374561
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1
Yerleşen 2020 – 2021: 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,38707
Tavan Puan: 286,38331
Başarı Sıralaması: 384246
Kontenjan 2019: 35+1
Yerleşen 2019: 36
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 226,1285
Tavan Puan: 276,02501
Başarı Sıralaması : 404000
Kontenjan 2018 : 35+1
Yerleşen 2018 : 36
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,28444
Tavan Puan: 344,18574
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 271764
Kontenjan 2017 : 35+1
Yerleşen 2017 : 36
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.