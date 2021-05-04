2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106010161

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106010161 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü , Orman Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 233,6626

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 276,30082

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 514069

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106010161

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: Orman Fakültesi

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 233,6626

Tavan Puan: 276,30082

Başarı Sıralaması: 514069

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 248,25039

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 15+1

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 225,41322

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,41441

Tavan Puan: 240,14300

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 291971

Kontenjan 2017 : 10+1

Yerleşen 2017 : 11

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.