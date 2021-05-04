2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106010319
106010319 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 106010319 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , Tarla Bitkileri Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarla Bitkileri Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Tarla Bitkileri Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 239,06698
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Tavan Puan: 259,18179
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 482216
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106010319
ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Kahramanmaraş
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 239,06698
Tavan Puan: 259,18179
Başarı Sıralaması: 482216
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1
Yerleşen 2020 – 2021: 26
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 233,66389
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 25+1
Yerleşen 2019: 18
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 290,87646
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 13
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229,87628
Tavan Puan: 249,77110
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 293364
Kontenjan 2017 : 35+1
Yerleşen 2017 : 36
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.