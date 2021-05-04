2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106010319

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 106010319 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , Tarla Bitkileri Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarla Bitkileri Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Tarla Bitkileri Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 239,06698

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Tavan Puan: 259,18179

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 482216

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106010319

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 239,06698

Tavan Puan: 259,18179

Başarı Sıralaması: 482216

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: 26

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 233,66389

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: 18

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 290,87646

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 13

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,87628

Tavan Puan: 249,77110

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 293364

Kontenjan 2017 : 35+1

Yerleşen 2017 : 36

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.