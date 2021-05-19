2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106030023

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü tercih kod numarası 106030023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , Coğrafya Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Coğrafya Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanı: 266,3295

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü Tavan Puan: 379,27872

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başarı Sıralaması: 395119

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106030023

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 266,3295

Tavan Puan: 379,27872

Başarı Sıralaması: 395119

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,21771

Tavan Puan: 313,86454

Başarı Sıralaması: 347347

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 286,52714

Tavan Puan: 306,25430

Başarı Sıralaması : 293000

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,83766

Tavan Puan: 350,48902

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 234261

Kontenjan 2017 : 70+2

Yerleşen 2017 : 72

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.