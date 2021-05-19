2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106030023
106030023 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü tercih kod numarası 106030023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , Coğrafya Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Coğrafya Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanı: 266,3295
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü Tavan Puan: 379,27872
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başarı Sıralaması: 395119
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106030023
ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kahramanmaraş
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 266,3295
Tavan Puan: 379,27872
Başarı Sıralaması: 395119
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286,21771
Tavan Puan: 313,86454
Başarı Sıralaması: 347347
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 286,52714
Tavan Puan: 306,25430
Başarı Sıralaması : 293000
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,83766
Tavan Puan: 350,48902
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 234261
Kontenjan 2017 : 70+2
Yerleşen 2017 : 72
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.