2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106010107

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 106010107 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 222,98436

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 287,20645

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 838865

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106010107

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 222,98436

Tavan Puan: 287,20645

Başarı Sıralaması: 838865

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,38817

Tavan Puan: 320,50756

Başarı Sıralaması: 808385

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 273,66056

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 100+3

Yerleşen 2018 : 48

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,14243

Tavan Puan: 315,14751

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 426148

Kontenjan 2017 : 100+3

Yerleşen 2017 : 103

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.