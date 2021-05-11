2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106010107
106010107 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 106010107 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 222,98436
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 287,20645
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 838865
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106010107
ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Kahramanmaraş
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 222,98436
Tavan Puan: 287,20645
Başarı Sıralaması: 838865
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213,38817
Tavan Puan: 320,50756
Başarı Sıralaması: 808385
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 273,66056
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 48
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,14243
Tavan Puan: 315,14751
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 426148
Kontenjan 2017 : 100+3
Yerleşen 2017 : 103
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.