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2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106010425

106010425 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106010425

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş  ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat   Bölümü tercih kod numarası 106010425 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , İlahiyat   Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat   Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat   Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban Puanı: 329,51071

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Tavan Puan: 424,23835

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Başarı Sıralaması: 110780

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106010425   

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 329,51071

Tavan Puan: 424,23835

Başarı Sıralaması: 110780

Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4

Yerleşen 2020 – 2021: 154

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,5716

Tavan Puan: 466,17572

Başarı Sıralaması:  106508

Kontenjan 2019:  170+5

Yerleşen 2019: 175

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 334,72576

Tavan Puan: 418,79688

Başarı Sıralaması :  92300

Kontenjan 2018 :  180+5

Yerleşen 2018 : 185

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 361,53904

Tavan Puan: 435,15321

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  72154

Kontenjan 2017 :  180+5

Yerleşen 2017 : 185

taban-puan.jpg

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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