2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106051219

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 106051219 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , İlk ve Acil Yardım Bölümü , Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 332,74473

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Tavan Puan: ---

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Başarı Sıralaması: 301327

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106051219

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 332,74473

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 301327

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,96515

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 286881

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67