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  3. 2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106070579

2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106070579

106070579 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Yönetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106070579

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   İşletme Yönetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş  ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi     Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   İşletme Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 106070579 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   , Devlet , İşletme Yönetimi  Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 46 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106070579   

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 46

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188,09179

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1721942

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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